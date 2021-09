Exclusivo: Rony, do Palmeiras, vê rivalidade fortalecida com reforços chegando ao Corinthians

Na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Libertadores da América, o jogador também respondeu sobre a briga com Atlético-MG e Flamengo, os dois principais adversários do Alviverde nas competições

Reprodução/Jovem Pan Rony concedeu entrevista exclusiva ao programa 'Cadeira Cativa', do Grupo Jovem Pan



Rony, atacante do Palmeiras, concedeu entrevista exclusiva ao programa “Cadeira Cativa”, do Grupo Jovem Pan, na tarde desta sexta-feira, 3. Na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro e semifinalista da Copa Libertadores da América, o jogador respondeu sobre a briga com Atlético-MG e Flamengo, os dois principais adversários do Alviverde nas competições. “Nós sabemos da qualidade de cada equipe. O Flamengo e o Atlético-MG têm excelentes elencos, mas todos sabem da força na nossa equipe. Infelizmente, nós cometemos alguns erros nesta temporada e que criaram uma certa desconfiança sobre a gente. Mas todos estão focados e sabendo o que querendo nas competições. Então, será uma disputa muito grande, muito acirrada, bem parelha. Sabemos que não é fácil, mas não é impossível”, disse.

Herói do time na conquista da Libertadores 2020, Rony segue mantendo o bom rendimento na competição neste ano. Questionado sobre o tema, ele falou sobre a identificação com o torneio organizado pela Conmebol. “Quando me perguntam sobre a Libertadores, eu me sinto muito honrado pelos números que eu alcancei. Alguns ídolos passaram pelo Palmeiras e deixaram um legado. Eu estou tentando fazer o mesmo, tentando chegar. Enquanto eu estiver aqui, vou tentar deixar minha história, minha marca. Para mim, é uma satisfação”, disse o jogador, que marcou cinco gols e deu oito assistências na campanha do bicampeonato. “Quando ganhamos a Libertadores, que falei que estava em paz por causa do título. Para mim, a conquista não tem preço. Foi muito melhor do que ganhar o título individual”, completou o jogador, que nesta temporada seis bolas na rede um passe decisivo na competição. No programa da Jovem Pan, o atacante também respondeu sobre o Corinthians, rival que se reforçou com contratações de peso.

“Eu acredito que não só a rivalidade melhora, mas como o Brasileirão. Quanto mais clubes com jogadores de alto nível, a competição fica mais gostosa, mais intensa, mais disputada. Quando vem jogador de fora, a gente sabe que eles vêm para vencer. O Corinthians vai querer disputar títulos também. O futebol brasileiro será ainda mais disputado e, por se tratar do nosso rival, a gente sabe que será uma disputa boa. Quando tem clássico, sabemos que temos que ganhar. O futebol melhorou com esse tipo de comportamento dos clubes”, falou Rony, se referindo às chegadas de Willian, Renato Augusto, Roger Guedes, Giuliano e João Pedro.