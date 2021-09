Mandzukic anuncia futuro após campanha de torcedores do Palmeiras

No Twitter, milhares de palmeirenses subiram a hashtag #MandzukicNoPalmeiras, para motivar a diretoria a abrir negociação com o croata, sem clube desde que deixou o Milan

Peter Powell/EFE Mario Mandzukic durante partida da Croácia na Copa do Mundo de 2018



A torcida do Palmeiras iniciou na última quinta-feira, 2, uma campanha nas redes sociais para a contratação do atacante Mario Mandzukic, que estava sem clube. No Twitter, milhares de palmeirenses subiram a hashtag #MandzukicNoPalmeiras, para motivar a diretoria a abrir negociação com o croata, sem clube desde que deixou o Milan. O centroavante, entretanto, anunciou nesta sexta-feira, 2, que colocou um ponto final em sua carreira. A confirmação veio através de uma espécie de carta aberta, destinada a ele mesmo quando criança, em que confirma o adeus aos gramados.

Vice-campeão do mundo com a seleção croata na Copa de 2018, Mandzukic disse que seu sacrifício para ter uma carreira de sucesso “valeu a pena por causa de todos os momentos incríveis”. Com início no NK Marsonia, da Croácia, o atacante passou por NK Zagreb, Dinamo Zagreb, Wolfsburg, Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Juventus, Al-Duhail e Milan. Suas principais conquistas foram a Liga dos Campeões (2012-2013), com o clube alemão, e o tetra do Campeonato Italiano, com a Velha Senhora.

Confira a carta na íntegra:

Querido pequeno Mario, ao calçar essas chuteiras pela primeira vez, você nem consegue imaginar o que vai experimentar no futebol. Você marcará gols nos maiores palcos e ganhará os maiores troféus com os maiores clubes. Representando orgulhosamente sua nação, você ajudará a escrever a história do esporte croata.

Acima de tudo, você terá sucesso porque sempre dará o seu melhor. No final, é disso que você mais se orgulha. Você vai se sacrificar muito, mas saberá que valeu a pena por causa de todos os momentos incríveis. Você reconhecerá o momento de se aposentar, de colocar essas botas em um armário e não terá arrependimentos. O futebol sempre fará parte da sua vida, mas você está ansioso por um novo capítulo.

Obs: se acontecer de você jogar contra a Inglaterra na Copa do Mundo, esteja pronto por volta dos 109 minutos!