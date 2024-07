Fluminense derrota Palmeiras por 1 a 0 e mantém tabu contra alviverde como mandante

Equipe palmeirense encerra a 19ª rodada, a última do primeiro turno, na terceira colocação, com 36 pontos na tabela de classificação

Arias, do Fluminense, comemora seu gol na partida entre Fluminense e Palmeiras válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024



Em jogo muito brigado no Maracanã, o Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense nesta quarta-feira. Depois de um fraco primeiro tempo, o time alviverde melhorou na etapa final, mas não foi o suficiente para balançar as redes. O tricolor carioca, com mais transpiração do que inspiração, marcou com Jhon Arias aos 41 do segundo tempo e garantiu a segunda vitória seguida na competição, ganhando fôlego na luta para sair da zona de rebaixamento. A equipe palmeirense encerra a 19ª rodada, a última do primeiro turno, na terceira colocação, com 36 pontos na tabela de classificação. O time paulista volta a campo no sábado, às 19h, quando enfrenta o Vitória diante do torcedor, no Allianz Parque. Por sua vez, o tricolor carioca vai aos 14 pontos, a três do Cuiabá, com 17, primeiro time fora da zona de rebaixamento. O próximo compromisso do time das Laranjeiras é no domingo, às 11h, contra o Red Bull Bragantino, no Nabi Abi Chedid.

A partida marcou o reencontro do torcedor do Fluminense com Thiago Silva no Maracanã. O zagueiro de 39 anos com passagem pela seleção brasileira mostrou o porquê de ser considerado peça-chave para tirar o time carioca da situação dramática na competição. Aos 3 minutos, o defensor fez lançamento excelente para Marquinhos, que perdeu chance incrível de abrir o placar logo de cara – um pouco antes, Arias já havia assustado. Os minutos seguintes foram de pressão do Flu, com o Palmeiras sentindo dificuldade para sair do próprio campo. Aos poucos, o time palmeirense conseguiu esfriar a pressão adversária, respirando na defesa e ganhando terreno para trocar passes. A equipe paulista teve de lidar com uma marcação cerrada, sem achar espaço para trabalhar no meio-campo. Flaco López ficou isolado e pouco encostou na bola na etapa inicial, enquanto Raphael Veiga e Dudu estiveram apagados. Felipe Anderson se desdobrou para levar o time ao ataque, mas sentiu falta de um companheiro para tabelar.

O jogo ficou bastante ruim na reta final do primeiro tempo, com duras disputas de bola entre os atletas e distribuição de cartões amarelos por Wilton Pereira Sampaio. Cabe ressaltar que o árbitro também exagerou na marcação de faltas, parando a partida mais do deveria e colaborando para o aumento da fervura em campo. Coincidência ou não, ambas as equipes voltaram do intervalo modificadas após o fraco primeiro tempo. A segunda etapa começou bastante movimentada, com o Fluminense subindo ao ataque motivado pelo apoio da torcida, que compareceu em bom número ao Maracanã para ser o 12º jogador neste momento de sobrevivência. O Palmeiras, por sua vez, melhorou com as entradas de Richard Ríos e Gabriel Menino, que preencheram melhor o meio-campo, e Rony, que serviu como a válvula de escape que o time não teve no primeiro tempo.

A partida foi ganhando contornos de tensão nos minutos finais. O Fluminense melhorou quando o talismã Kauã Elias ocupou a vaga de Germán Cano, que não marca há 14 partidas. Mano Menezes colocou Marcelo no meio-campo e o tricolor carioca ganhou certa criatividade, mas faltou ao tricolor carioca chegar ao ataque em condições de finalizar ao gol. Com a defesa palmeirenses bem postada, Weverton quase não teve trabalho. O mesmo ocorreu com Fábio, pouco acionado. Quando a partida se encaminhava para um 0 a 0, o estreante Kevin Serna fez ótima jogada pela esquerda, limpando Zé Rafael e chegando na linha de fundo para cruzar rasteiro no pé de Jhon Arias, que fez o gol da vitória aos 41 minutos do segundo tempo

