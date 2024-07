São Paulo e Botafogo empatam em 2 a 2 em jogo aminado

Resultado deixa o tricolor fora do G4 do campeonato

No último jogo do primeiro turno do Brasileirão, São Paulo e Botafogo ficaram no empate em 2 a 2 nesta quarta-feira (24). Os primeiros minutos foram uma antecipação de um confronto agitado. Foi assim desde o primeiro apito. Os donos da casa aproveitaram a primeira investida quando Bastos acertou o rosto de Ferreira dentro da área, aos 5 minutos. É o tipo de lance que nem todos os árbitros apitariam. Pênalti convertido por Lucas. A resposta botafoguense foi quase que imediata: Tiquinho Soares cabeceou na área, viu a bola tocar no braço de Welington. Após recomendação do VAR, o árbitro marcou a penalidade. O próprio Tiquinho empatou. Aos 10 minutos, portanto, o placar já apontava 1 a 1, após um pênalti para cada lado.

Gradativamente, a balança da partida começou a pender para o lado carioca. Bobadilla e Luiz Augusto não conseguiam se aproximar dos meias e dos atacantes do time tricolor. Faltava dinamismo, tocar e aparecer para receber à frente. Com isso, o time ficou sem fluidez. Lesionado, Alisson ainda faz falta. Além das arrancadas de Lucas, quase sempre cercadas por dois ou três defensores, Ferreirinha era a outra válvula de escape. Os meias faziam os lançamentos e torciam que ele tirasse um coelho da cartola. Ou da chuteira. Obviamente, nem sempre ele conseguia Ao perder a bola, o time abria espaço para contra-ataques.

Mais contundente e objetivo, movendo-se sempre em bloco, o Botafogo virou aos 21 minutos. O lateral Cuiabano adquiriu um protagonismo improvável, invadiu a área e fez o segundo gol após belo passe de Tiquinho. O time do Botafogo recuou e armou a arapuca do contra-ataque. Poderia ter feito o terceiro gol ainda no primeiro tempo, após duas arrancadas de Luiz Henrique. O time visitante mostrou mais alternativas táticas e mais personagens aptos para controlar e definir o jogo. O grande destaque botafoguense foi o atacante Luiz Henrique, que levou vantagem sobre os defensores em praticamente todos os lances. O Botafogo, no entanto, recuou muito, sentiu-se confortável demais com a vantagem e cometeu um pecado mortal: deu espaço para Lucas. Em mais uma arrancada, ele lançou Ferreira, que conseguiu o empate aos 14 da etapa final. O time da casa teve chance de decidir e sair com a vitória, mas perdeu duas grandes chances, com Ferreira e Luciano.

