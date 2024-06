Fortaleza vence Palmeiras por 3 a 0 e acaba com as chances do alviverde assumir a liderança

Revés fez o time de Abel Ferreira cair para a quarta posição do Brasileirão

AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Lucero jogador do Fortaleza comemora seu gol durante partida contra o Palmeiras no estádio Arena Castelão



O Palmeiras perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão nesta quarta-feira (28) ao ser derrotado por 3 a 0 pelo Fortaleza, acabando com a sequência de cinco jogos de invencibilidade do Palmeiras. Jogando na Arena Castelão, o alviverde só conseguiu vencer o Leão uma vez, em 2019, desde então não triunfou mais na Arena Castelão. Se vencesse, o Palmeiras poderia assumir a liderança, porque o Flamengo, líder do campeonato, perdeu para o Juventude. Mas, com a chance desperdiçada, o time da capital paulista desceu para a quarta posição. Lucero, foi o destaque da partida. Marcou dois dos três gols dos donos da casa. Os dois com assistência de Yago Pikachu. Bruno Pacheco marcou o terceiro. O Verdão não sofria uma derrota por três gols de diferença havia 41 partidas, a última vez foi contra o Flamengo, no Maracanã, em novembro do ano passado. No jogo, o Fortaleza dominou o Palmeiras, que pouco criou e levou perigo ao gol adversário. A baixa atuação dos visitantes e o passeio aplicado pelo Leão fez com que os torcedores passassem a gritas ‘olé’ nas arquibancadas. A vitória do Fortaleza fez com que a equipe do técnico Vojvoda ganhasse posição na classificação. Com 17 pontos, ocupa a nona posição.