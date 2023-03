Treinador do Red Bull Bragantino detona postura do Palmeiras em negociação com Artur

Pedro Caixinha reclamou que pessoas ligadas ao Alviverde contataram o jogador ainda durante o Campeonato Paulista

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Artur deve trocar o Red Bull Bragantino pelo Palmeiras nos próximos dias



O treinador Pedro Caixinha, do Red Bull Bragantino, detonou a postura do Palmeiras na negociação por Artur — o atacante está perto de ser anunciado pelo Verdão. Logo após a derrota para o Cruzeiro, em amistoso preparatório para o Brasileirão, o técnico contou que pessoas ligadas ao Alviverde contataram o jogador ainda durante o Campeonato Paulista. Diante do assédio, o atleta teria ficado “perturbado” emocionalmente, resultando numa queda de desempenho no restante do Estadual. “A partir do momento que começaram a existir todas estas situações de ‘Artur vai’, ‘o Artur não vai’, ‘o Artur vai para o Palmeiras’… Pessoas do Palmeiras contataram o Artur. Eu tenho tido aqui situações, ainda agora estou para ter. Não vou falar, obviamente, delas, porque não estão concretizadas”, iniciou o português.

Em entrevista coletiva, Caixinha também criticou o fato de o Palmeiras procurar Artur antes mesmo da decisão do Paulistão, que poderia ser diante do Red Bull Bragantino. “Mas eu não peguei o telefone para falar diretamente com o jogador que não é do meu clube. Eu não faço isso. E, muito menos, a fazê-lo em um momento em que eu posso enfrentar esse clube em uma determinada final. Quando isso aconteceu, obviamente o estado emocional do jogador, querendo fazer (e ainda hoje querendo fazer), as coisas não saem. Porque não é o Artur que você viu nas primeiras rodadas do Paulista. Não é o Artur que você conhece, porque emocionalmente estava perturbado”, explicou o treinador.

Irritado, Caixinha afirmou que não adotaria a mesma conduta dos palmeirenses, ressaltando “ter valores”. O técnico ainda afirmou que o Red Bull Bragantino vai ao mercado da bola para repor a provável saída de Artur. “Em termos daquilo que são negociações, não são da minha parte. Em termos de dar apoio ao jogador, sim, mas não posso controlar aquilo que está do outro lado. Eu tenho a minha forma de estar, meus princípios, regras e valores. Tenho certeza absoluta que, contra mim, não vão dizer que eu contatei fulano A, B ou C”, disparou. “Estamos em processo de trazer gente importante de outras instituições e não quero interferir neste tipo de trabalho. Se perdermos o Artur, temos que arrumar alternativas, que já estão sendo trabalhadas. Obviamente, não vamos querer dizer quem vem para substituir o Artur. Se o Artur terminar o ciclo dele, alguém vem e vai iniciar seu próprio ciclo, sem comparações. O importante é que venha, ganhe confiança e ajude a equipe”, acrescentou.