FPF define equipes de arbitragem para jogos da final do Campeonato Paulista

A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu as equipes de arbitragem que estarão em campo nos dois jogos da final do Campeonato Paulista 2022 entre São Paulo e Palmeiras. No primeiro jogo que será quarta-feira, 30, no Morumbi, o árbitro será Douglas Marques das Flores, mesmo árbitro do clássico Choque-Rei da 4ª rodada que terminou com vitória alviverde, com os assistentes Daniel Ziolli, Alex Ribeiro e Thiago Scarscati. No VAR o trio será formado por José Claudio Rocha Filho, Marco Motta Junior e Ednilson Corona. Na partida de volta, no Allianz Parque, domingo, dia 3, Raphael Claus será o árbitro principal assistido por Danilo Manis, Neuza Back e Flavio de Souza. No VAR estarão Thiago Duarte Peixoto, Herman Vani e Silvia Oliveira.