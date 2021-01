Gabriel Menino exalta Abel Ferreira antes de final: ‘Um dos melhores treinadores do mundo’

Confira o que o garoto do Verdão falou sobre o técnico português na véspera da final da Copa Libertadores da América

Gabriel Menino exaltou a qualidade do treinador Abel Ferreira



Gabriel Menino está muito perto de entrar para a gloriosa história do Palmeiras. Na véspera da final da Copa Libertadores da América, diante do Santos, no estádio do Maracanã, o jovem falou sobre a expectativa de atuar na decisão e também não economizou nos elogios ao falar de Abel Ferreira, treinador português que chegou na metade da temporada e fez o time evoluir, chegando na final do torneio continental e também da Copa do Brasil.

“Sinceramente, eu não o conhecia. Quem é Abel Ferreira? Digo isto, claro, com todo o respeito. Recordo-me de que o presidente [Maurício Galiotte] nos chamou um a um para falar da contratação, algo que, na verdade, já estava a ser comentado dias antes. Graças a Deus que ele chegou, e destaco isso sem menosprezar os antigos treinadores do clube. Para mim o Abel era realmente o treinador de que precisávamos. É muito inteligente, ensina-nos a cada a dia e fala também que aprende frequentemente com todo o grupo. Hoje é um dos melhores treinadores do Brasil e do mundo. Felizmente tenho a oportunidade e a honra de ser orientado por ele”, disse em entrevista ao jornal “A Bola”, de Portugal.

Gabriel Menino definiu o técnico como “inteligente” e destacou a autenticidade de Abel. “Ele é Inteligente. Ele nos impressiona todos os dias, com novos métodos de trabalho e sabedoria. Ele, de fato, é muito inteligente, faz questão de nos ajudar muito. Mostra algumas práticas e táticas que nunca tinha visto na vida. Nunca pensei, por exemplo, que a nossa equipa viesse a jogar numa linha de cinco contra o River Plate. É um profissional ousado”, completou.