Palmeiras x Santos: confira quem venceu mais jogos na história do Clássico da Saudade

O Alviverde paulista e o Peixe farão a final da Copa Libertadores da América neste sábado, 30, no estádio do Maracanã

Reprodução/ Twitter Palmeiras e Santos Palmeiras e Santos farão a final da Libertadores da América 2020



Palmeiras e Santos farão a partida mais importante da história do Clássico da Saudade no próximo sábado, 30, no estádio do Maracanã, quando decidirão a Copa Libertadores da América 2020. O confronto entre o Verdão e o Peixe, é verdade, tem mais de 100 anos de existência, incluindo finais da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista, além de embates emblemáticos entre os times de Ademir da Guia e Pelé. Mas, afinal, quem venceu mais vezes o duelo?

Considerando o retrospecto geral, o Palmeiras leva vantagem sobre o Santos nos confrontos diretos. Até hoje, as equipes mediram forças em 330 oportunidades, com 138 vitórias do Verdão contra 105 da equipe da Baixada Santista, além de 87 empates. O time alviverde já balançou as redes 561 vezes e sofreu 474 gols. Em finais entre si, o Palestra também é superior ao Alvinegro praiano, batendo o rival na decisão do Paulistão de 1959 e na Copa do Brasil de 2015. O Santos, por sua vez, ganhou apenas uma decisão, a do Estadual de 2015.

Já na atual temporada, os rivais se encontraram três vezes. No Campeonato Paulista, antes da paralisação do futebol por causa da pandemia da Covid-19, o Santos, do então treinador Jesualdo Ferreira, empatou com o Palmeiras, comandado na época por Vanderlei Luxemburgo, em 0 a 0, no Pacaembu. Já em agosto, em jogo válido pelo 1º turno do Campeonato Brasileiro, o Verdão venceu por 2 a 1, no estádio do Morumbi. O último confronto, pelo returno do Nacional, na Vila Belmiro, foi realizado em dezembro e acabou empatado em 2 a 2.