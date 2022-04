Garoto da base do Palmeiras teve celular danificado após tapa de Calleri

Após a repercussão nas redes sociais, o jovem foi identificado como Felipe Goto, atleta das categorias de base do Verdão, de apenas 14 anos

Reprodução/Redes sociais Calleri derrubou o celular de um jogador da base do Palmeiras com um tapa



Jonathan Calleri, atacante do São Paulo, derrubou o celular de um garoto palmeirense na saída da delegação são-paulina do Allianz Parque, na noite do último domingo, 3, após o vice-campeonato no Paulistão. Após a repercussão nas redes sociais, o jovem foi identificado como Felipe Goto, atleta da base do Palmeiras, de apenas 14 anos. De acordo com a assessoria do menino, o aparelho ficou danificado. A equipe de comunicação ainda repudiou o ato do centroavante do Tricolor, que acabou o Estadual sendo o vice-artilheiro do torneio, com sete gols marcados.

“A F3 Sports vem a público repudiar e criticar a atitude do atacante do São Paulo, Jonathan Calleri. Em vídeo circulado nas redes sociais, o nosso atleta Felipe Goto, da categoria Sub-15 do Palmeiras, vê o seu celular sendo arremessado pelo atacante são-paulino no chão, causando danos ao aparelho e indo contra tudo aquilo que o futebol preza”, diz a nota da assessoria do jogador do sub-15 do Verdão. “A F3 é veementemente contra qualquer ato de violência, e prezamos sempre pelo respeito ao próximo, o que não vimos hoje”, acrescenta.

Assista ao vídeo gravado pelo jovem palmeirense:

EXCLUSIVO FUTEBOLNEWS! O vídeo completo gravado pelo celular de Felipe Goto, atleta da base do Palmeiras. Jonathan Calleri, jogador do São Paulo, deu um tapa no celular do garoto. pic.twitter.com/6qpFjCio0x — FutebolNews (@realfutebolnews) April 4, 2022

Leia a nota da assessoria na íntegra

