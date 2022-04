Calleri dá tapa em celular de torcedor do Palmeiras após vice com o São Paulo; veja vídeo

O incidente aconteceu enquanto os atletas são-paulinos deixavam o Allianz Parque, palco da segunda decisão do Estadual

LUIS MOURA/WPP/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri durante final do Paulistão entre São Paulo e Palmeiras



Jonathan Calleri ficou extremamente irritado com a goleada sofrida pelo São Paulo diante do Palmeiras, que culminou no vice-campeonato do Paulista 2022. Prova disso é que, em vídeo que circula nas redes sociais, o atacante argentino chegou a derrubar o celular de um torcedor do Alviverde com um tapa. O incidente aconteceu enquanto os atletas são-paulinos deixavam o Allianz Parque, palco da segunda decisão do Estadual. Nas imagens, ainda é possível notar que o centroavante diz algumas palavras para o palmeirense.

Destaque do São Paulo, Calleri marcou sete gols nesta edição do Campeonato Paulista, terminando o torneio como vice-artilheiro, atrás apenas de Ronaldo, da Inter de Limeira. Além de ter balançado as redes em um clássico contra o Corinthians, ainda na fase de grupos, o atacante deixou sua marca diante do São Bernardo, nas quartas de final, e fez dois tentos na primeira decisão contra o Palmeiras. Neste domingo, 3, no entanto, a bola praticamente não chegou para o jogar, que nada pôde fazer para evitar a remontada palmeirense.

