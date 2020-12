Gustavo Gómez pede atenção ao Palmeiras contra o Libertad: ‘É um time forte’

O Alviverde vai enfrentar a equipe paraguaia pela primeira vez nesta quarta-feira, 9, em partida válida pelas quartas de final da Copa Libertadores da América

MARCO GALVãO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Gómez disputa jogada com Jô em clássico entre Palmeiras e Corinthians



O Palmeiras é considerado por muitos o favorito no embate contra o Libertad, no duelo válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América – o primeiro jogo está marcado para quarta-feira, 9, a partir das 21h30 (de Brasília), no Paraguai. Ainda assim, o zagueiro Gustavo Gómez, revelado pelo rival do Alviverde, alertou para a força da equipe paraguaia, que é a quarta colocada em seu campeonato nacional e avançou no torneio continental após eliminar o Jorge Wilstermann, da Bolívia.

“Não tem times fáceis ou difíceis. Todos jogo é muito difícil. Estamos trabalhando para cada jogos, são sempre diferentes. Vamos em busca da vitória sempre fora de casa. O Libertad é um time forte, já pegamos outro time paraguaio que era forte e intenso (Guaraní). Vamos fazer nosso melhor”, afirmou o defensor. “Vamos fazer nosso melhor, um bom jogo, tirar uma boa vantagem se for possível. O Libertad está aí por algo, tem qualidades. Os times se classificaram porque têm qualidade. Não é ser pequeno ou grande, Libertadores é um jogo à parte e vamos fazer o melhor para ter um resultado positivo.

Gómez também recordou de sua passagem pelo Libertad e afirmou que enfrentar o ex-clube tem um sabor especial. “Tenho muitos amigos lá. Comecei no Libertad. Agradeço muito pelo que fizeram por minha carreira, me ajudaram muito. Sempre falo com os companheiros, tenho os amigos da seleção também. Vai ser um jogo especial, mas estou muito focado”, comentou.