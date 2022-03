Herói da Libertadores, Deyverson tem saída confirmada do Palmeiras e deve acertar com o Vasco

De acordo com Pedro Marques, repórter setorista da Jovem Pan, a saída do atacante pode ser antecipada

Reprodução/Palmeiras Deyverson deve deixar o Palmeiras nos próximos dias



O empate do Palmeiras com o RB Bragantino, no último domingo, 20, pela última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista, pode ter sido o último de Deyverson no time alviverde. Depois de entrar no segundo tempo, marcar o único gol do Verdão e ser expulso por reclamar com o árbitro, o atacante teve sua saída confirmada pelo técnico Abel Ferreira. Em entrevista coletiva após o duelo disputado no Nabi Abi Chedid, o treinador português informou que o centroavante não terá seu contrato renovado pela diretoria – o vínculo é válido somente até 30 de junho. “O Deyverson está em fim de seu contrato, um ciclo que está terminando. Ele sabe disso porque o clube já o informou”, revelou.

De acordo com Pedro Marques, repórter setorista da Jovem Pan, a saída de Deyverson do Palmeiras pode ser antecipada. O atacante, que foi procurado e deve acertar com o Vasco, pode entrar em um acordo com a cúpula palmeirense para sair do clube antes do término do seu vínculo. Em duas passagens pelo Verdão, o centroavante, sem dúvida nenhuma, deixou sua marca. Apesar das polêmicas dentro e fora de campo, ele foi fundamental na conquista do Brasileirão de 2018 e, claro, da Libertadores de 2021, quando marcou o gol da vitória diante do Flamengo, na final disputada em Montevidéu, no Uruguai. Com 140 jogos pela equipe palmeirense, o “Menino Maluquinho” soma 140 partidas, com 30 gols de 10 assistências.