Internacional bate o Palmeiras na despedida de D’Alessandro e sobe para o G4

Assista aos gols da vitória sobre o Colorado diante do Alviverde paulista no jogo válido pela 26ª rodada do Brasileiro

RICARDO RIMOLI/UAI FOTO/ESTADÃO CONTEÚDO Edenílson abriu o placar para o Internacional contra o Palmeiras



O Internacional bateu o Palmeiras por 2 a 0 neste sábado, 19, no Beira-Rio, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Edenílson e Yuri Alberto fizeram os gols do confronto, que marcou a despedida de Andrés D’Alessandro do Colorado – o argentino, um dos maiores ídolos da história do clube, não renovou o contrato e tem futuro indefinido. Com o resultado, o Inter pula para a quarta posição do torneio, chegando aos 44 pontos. O Verdão, por sua vez, fica estagnado na sexta colocação, com 41 pontos na tabela e um jogo a menos.

O time gaúcho volta a campo no domingo, 27, a partir das 16 horas (de Brasília), quando visita o Bahia, na Arena Fonte Nova, pela 27ª rodada do nacional. Um pouco mais tarde, às 18h15 do mesmo dia, o Verdão mede forças com o RB Bragantino, no Allianz Parque. Antes disso, porém, a equipe treinada por Abel Ferreira recebe o América-MG, pela rodada de ida na semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira, 23.

O Internacional entrou pilhado na despedida de Andrés D’Alessandro no Beira-Rio. Marcando forte e se impondo, o Colorado marcou logo aos 10 minutos, quando Dourado testou firma para boa defesa de Weverton. No rebote, Edenílson apareceu na pequena área só para empurrar para as redes. Melhor na partida, o Inter seguiu com mais presença ofensiva e volume de jogo, quase ampliando em cabeça de Thiago Galhardo. O Palmeiras, por sua vez, quase não conseguia ficar com a bola e tinha dificuldade para criar jogadas devido ao mau rendimento dos meio-campistas Veiga, Lucas Lima e Gabriel Menino.

Insatisfeito com o rendimento do Palmeiras, Abel Ferreira promoveu alterações no time. Logo no retorno de intervalo, ele sacou Veiga para a entrada de Breno Lopes. Poucos minutos depois, Mayke Gabriel Veron e Zé Rafael ingressaram na partida. As mudanças sentiram efeito e o Verdão incomodou com Gabriel Menino, Willian, Lucas Lima e com Cuesta, que quase marcou contra. Já na reta final, o Colorado “matou” o jogo em lindo contra-ataque: Edenílson fez longo lançamento para Yuri Alberto, que arrancou e bateu na saída de Weverton. Com o duelo decidido, D’Alessandro saiu do banco, entrou na partida sendo aplaudido e recebeu a faixa de capitão.

La Magia del 10' ⭐️ Companheiro e amigo de D'Ale, Edenilson marcou o gol que vai dando a vitória no último jogo do argentino pelo Inter. Enquanto isso, fogos em homenagem ao ídolo fora do estádio. Tudo justamente quando? No MINUTO 10! 🎯💥 #DAleParaSempre 🇦🇹 pic.twitter.com/XJKBzA9U0L — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 20, 2020