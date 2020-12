Pelé parabeniza Messi por igualar sua marca: ‘Histórias como as nossas serão mais raras’

Veja o que o Rei do Futebol falou sobre o craque argentino do Barcelona

Reprodução/Barcelona Messi atingiu a marca de Pelé como jogador com mais gols por um mesmo clube em partidas oficiais



Pelé utilizou sua conta no Instagram para parabenizar Lionel Messi, que igualou neste sábado, 19, o recorde do brasileiro de jogador com mais gols em partidas oficiais pelo mesmo clube. Na rede social, o Rei do Futebol afirmou que admira muito o craque do Barcelona e lamentou o fato de poucos atletas permanecerem tanto tempo em uma equipe, como ele fez no Santos e o argentino está fazendo no time catalão.

“Quando seu coração transborda de amor, é difícil mudar o seu caminho. Assim como você, eu sei o que é amar usar a mesma camisa todos os dias. Assim como você, sei que não existe nada melhor que o lugar que a gente se sente em casa. Parabéns pelo seu recorde histórico, Lionel. Mas acima de tudo, parabéns pela sua linda carreira no @fcbarcelona. Histórias como a nossa, de amor ao mesmo clube por tanto tempo, infelizmente serão cada vez mais raras no futebol. Eu te admiro muito, Messi”, escreveu tricampeão mundial com a seleção brasileira.

Messi chegou ao seu 643º gol em partidas oficiais pelo Barcelona na tarde deste sábado, no empate contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. Pelé, por sua vez, balançou as redes a mesma quantidade de vez pelo Santos em jogos competitivos. Contabilizando amistoso, o Rei passa de mil gols com a camisa do Peixe.