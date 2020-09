Invicto no Brasileirão, Palmeiras conta com Veron e vira sobre o Bragantino

O resultado deixou o Palmeiras perto dos primeiros colocados, com 13 pontos. Já o Bragantino segue na zona de rebaixamento, com seis pontos

FáBIO MORAES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Willian Bigode comemora o gol de virada do Palmeiras contra o RB Bragantino



Único invicto no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras voltou a vencer depois de dois empates. A equipe derrotou o Red Bull Bragantino de virada, por 2 a 1, em duelo válido pela oitava rodada, graças à atuação decisiva do jovem Gabriel Veron, que saiu do banco para balançar as redes e dar a assistência para o outro gol. Apesar do calor na manhã deste domingo, 6, com temperatura de 29ºC em Bragança Paulista, os times fizeram um jogo bem movimentado.

Insatisfeito com as últimas atuações, o técnico Vanderlei Luxemburgo apostou na entrada de Wesley na equipe. O jovem atuou aberto pela esquerda, enquanto Lucas Lima foi deslocado para o lado direito. As mudanças na formação até deixaram o Palmeiras mais criativo, mas não foram suficientes para o time ter um bom desempenho na primeira etapa. O primeiro tempo foi bastante disputado e equilibrado, mas sem grandes chances claras. A etapa final começou mais animada, e logo aos três minutos o Palmeiras teve gol bem anulado, porque Viña estava em impedimento quando cabeceou.

Aos oito, o Bragantino abriu o placar, com Claudinho, que viu seu chute desviar em Gustavo Gómez e encobrir Weverton. Na sequência, o Palmeiras reclamou de possível pênalti após a bola ter batido no braço de Aderlan, mas o jogo seguiu. Luxemburgo, então, resolveu fazer três substituições de uma vez. E surtiu efeito: Gabriel Veron aproveitou cruzamento de Gabriel Menino e empatou de cabeça. Ele não jogava desde março, antes da parada do futebol por causa da pandemia do novo coronavírus, em razão de uma lesão na coxa direita. Na última quinta-feira, Veron completou 18 anos e renovou contrato até setembro de 2025. O atacante é uma das principais promessas do Palmeiras nos últimos anos.

Na parte final da partida, nem mesmo as várias substituições e a parada para hidratação travaram o jogo. As equipes passaram a se arriscar mais em busca da vitória, com a partida totalmente aberta. E o Palmeiras conseguiu a virada aos 48, quando Veron recebeu lançamento de Raphael Veiga, disparou pela esquerda e tocou para Willian completar para o gol.

O Bragantino praticamente não tinha tempo para buscar o empate e viu a situação ficar mais complicada com a expulsão de Morato, que deu um empurrão em Danilo. Ele havia recebido apenas o amarelo, mas o árbitro viu o lance no monitor do VAR e trocou o cartão pelo vermelho. O Palmeiras administrou os minutos finais e voltou a vencer o Brasileirão. O resultado deixou o Palmeiras perto dos primeiros colocados, com 13 pontos. Já o Bragantino, que teve a estreia do técnico Maurício Barbieri, segue na zona de rebaixamento, com seis pontos.

*Com Estadão Conteúdo