Jô marca nos acréscimos e Corinthians empata com Botafogo em 2 a 2

Partida teve pênalti polêmico, falha de Cássio, gol de Kalou e um gol salvador do centroavante aos 47 minutos

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Fagner, de pênalti, marcou o primeiro gol do Corinthians



Corinthians e Botafogo empataram por 2 a 2 no primeiro jogo desde o batismo da Neo Química Arena. A partida teve pênalti polêmico, falha de Cássio, gol de Kalou e um gol salvador de Jô aos 47 minutos. Com o resultado, as equipes permanecem mais perto da zona de rebaixamento do que do G-4 do Brasileirão. O Corinthians não consegue embalar uma sequência de bons resultados no campeonato, enquanto o Botafogo chega o seu quarto jogo sem vitória.

O jogo começou aberto e o Corinthians foi rápido para marcar o seu primeiro. Gustavo Mosquito foi derrubado na área em lance polêmico com Benevenuto, Fagner foi para a cobrança e fez seu primeiro gol na temporada. O Botafogo não se abalou – melhor no jogo, buscou o empate dez minutos depois, quando Bruno Nazário cobrou falta e contou com falha do goleiro Cássio.

O Alvinegro voltou a mostrar dificuldades na criação das jogadas. Tiago Nunes não teve à disposição Luan, que sentiu um desconforto muscular na coxa direita. Com Araos, Ramiro e Gustavo Mosquito atrás de Jô, a equipe ficou encaixotada na marcação do Botafogo, que tinha sempre mais jogadores no meio campo. O time carioca era até mais perigoso quando chegava em velocidade no ataque.

Na segunda etapa, Tiago Nunes apostou em Otero no lugar de Cantillo, deixando a equipe mais ofensiva, mas, em campo, tudo continuou igual. O time não encontrava alternativas e era previsível, enquanto o Botafogo assustava sempre com jogadas rápidas e verticais. A entrada de Mateus Vital deu mais movimentação ao time, e consequentemente, um poder maior de criação.

Jô chegou a acertar a trave após ganhar disputa dentro da área. Otero também levou perigo ao cobrar falta de longa distância. Léo Natel entrou para dar novo fás ao ataque. No Botafogo, Rhuan entrou e foi decisivo. Ele fez boa Ele fez boa jogada pela esquerda, tocou para o meio e Kalou, desequilibrado, marcou seu primeiro gol pelo Botafogo.

O Corinthians até reagiu rapidamente e balançou a rede com Otero, mas o árbitro Rafael Traci olhou o lance no vídeo e marcou corretamente falta de Jô em Benevenuto no meio da área. Já nos acréscimos, aos 47, Léo Natel cruzou rasteiro e Jô apareceu para empatar.

FICHA TÉCNICA:

CORINTHIANS 2 x 2 BOTAFOGO

CORINTHIANS – Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Lucas Piton; Camacho, Cantillo e Araos (Mateus Vital); Ramiro (Boselli), Gustavo Mosquito (Léo Natel) e Jô. Técnico: Tiago Nunes.

BOTAFOGO – Gatito Fernández; Kevin, Benevenuto, Kanu e Guilherme Santos; Rafael Forster, Caio Alexandre (David Sousa) e Honda; Bruno Nazário (Rhuan), Kalou e Matheus Babi (Matheus Nascimento) Técnico: Paulo Autuori.

GOLS – Fagner, aos 11, e Bruno Nazário, aos 21 minutos do primeiro tempo. Kalou, aos 29, e Jô, aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Cantillo, Araos, Mateus Vital; Benevenuto.

ÁRBITRO – Rafael Traci (SC).

LOCAL – Neo Química Arena, em São Paulo (SP).