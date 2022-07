Jandrei brilha nos pênaltis e São Paulo elimina o Palmeiras na Copa do Brasil

Alviverde abriu 2 a 0 em 12 minutos, mas viu o Tricolor marcar e levar a decisão aos pênaltis

WANDERSON OLIVEIRA/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Jandrei defendeu duas cobranças de pênalti



O clássico Palmeiras e São Paulo têm agitado as torcidas no ano de 2022. Nesta quinta-feira, 14, as equipes se enfrentaram pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil e depois de 2 a 1 no tempo normal (2 a 2 no agregado), nos pênaltis, São Paulo avançou. Precisando da vitória, o Palmeiras começou com tudo. Aos 10 minutos, Piquerez recebeu sozinho na grande área e abriu o placar. Aos 13, Raphael Veiga bateu no cantinho e ampliou o marcador. Depois do susto, o São Paulo melhorou e tentou igualar as chances, mas não foi efetivo. No segundo tempo, o Tricolor foi mais incisivo. Aos 17 minutos, o VAR marcou pênalti. Raphael Veiga foi para a cobrança e chutou pra cima. Na sequência, o árbitro de vídeo apareceu para marcar penalidade para o Tricolor. Luciano foi para a cobrança e converteu. O jogo ficou dramático e Jandrei fez duas grandes defesas. Nas penalidades, Jandrei defendeu duas cobranças e o São Paulo avançou.