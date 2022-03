Leila Pereira afirma que Palmeiras desistiu da contratação de Pedro: ‘A conversa acabou’

Em busca de um centroavante para atender o pedido de Abel Ferreira, a diretoria do Palmeiras chegou a fazer uma oferta astronômica ao Flamengo

EFE/ Antonio Lacerda POOL Pedro durante partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro



O atacante Pedro não trocará o Flamengo pelo Palmeiras nesta temporada. Essa, ao menos, é a versão de Leila Pereira, presidente do Alviverde que revelou, nesta quarta-feira, 23, que as conversas com o Rubro-Negro estão encerradas. De acordo com a mandatária palmeirense, o motivo para a desistência foi a falta de interessa da agremiação carioca. “Acabou. Essa conversa acabou porque o clube (Flamengo) não tem interesse em negociar. Por mim, essa conversa está encerrada”, disse, em entrevista ao “Ge.com”, após a eleição para presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Em busca de um centroavante para atender o pedido de Abel Ferreira, a diretoria do Palmeiras chegou a fazer uma oferta astronômica ao Flamengo por Pedro. A proposta consistia no pagamento de 20 milhões de euros (R$ 110 milhões, na cotação atual), além da inclusão de dois jogadores do elenco alviverde. Apesar do negócio fracassar, Leila Pereira garantiu que está de olho em outros jogadores para a posição. “Às vezes, o torcedor acha que não contratamos por motivos financeiros. É óbvio que não vamos fazer loucuras. Vamos pagar o quanto realmente o atleta vale. No momento, não é questão financeira. Nós não encontramos o jogador que seja o desejo do nosso treinador”, declarou a presidente.