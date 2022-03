Mauro Cezar ironiza proposta do Palmeiras por Pedro e dá sugestão ao Flamengo

A diretoria flamenguista comandada por Rodolfo Landim recusou a oferta pelo atacante, que está na pré-lista de Tite para as duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Twitter/@P9/Palmeiras Mauro Cezar Pereira ironizou a proposta feita pelo Palmeiras por Pedro, do Flamengo



O Palmeiras propôs pagar 20 milhões de euros (R$ 110 milhões, na cotação atual) e ceder dois jogadores de seu elenco ao Flamengo para contar com o futebol de Pedro – a informação foi publicada, inicialmente, pelo site “GE.com”. De acordo com a matéria, no entanto, a diretoria flamenguista comandada por Rodolfo Landim recusou a oferta pelo atacante, que está na pré-lista de Tite para as duas rodadas finais das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2022. Apesar do alto valor, o comentarista Mauro Cezar Pereira, do Grupo Jovem Pan, tratou de ironizar a investida palmeirense, dando uma sugestão ao Rubro-Negro carioca. “Por 24 milhões de euros mais Gustavo Scarpa e Wesley acho que dá para pensar no caso, não?”, escreveu o jornalista, em sua conta no Twitter.

Reserva de Gabriel Barbosa no time carioca, Pedro foi contratado junto à Fiorentina, da Itália, em 2020, pelo valor de 14 milhões de euros (na época, cerca de R$ 87 milhões). Apesar do alto investimento, o atacante nunca se firmou na equipe titular do Rubro-Negro, seja sob o comando de Domènec Torrent, Rogério Ceni ou Renato Gaúcho – o atleta vem ganhando mais oportunidades com Paulo Sousa. O Palmeiras, por sua vez, busca no mercado um centroavante de ofício – desde a temporada passada, o técnico Abel Ferreira pede à diretoria um jogador com características de “9”.