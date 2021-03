Leila Pereira comemora título do Palmeiras: ‘Patrocínio forte faz um time vencedor’

A patrocinadora e conselheira do Verdão parabenizou o elenco e o presidente Maurício Galiotte após o título da Copa do Brasil

Reprodução/Twitter Leila Pereira comemora título do Palmeiras na Copa do Brasil



Leila Pereira, patrocinadora e conselheira do Palmeiras, usou a sua conta no Twitter para comemorar o tetracampeonato do clube na Copa do Brasil, conquistado na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, no Allianz Parque, em São Paulo – no agregado, os paulistas venceram por 3 a 0. Através de um vídeo, Leila parabenizou o presidente Maurício Galiotte e o elenco palmeirense, mas reforçou que um time “vencedor” se faz com um “patrocínio forte”.

“Gente, podemos gritar mais uma vez ‘é campeão’! Parabéns ao nosso elenco, parabéns ao presidente Maurício Galiotte por essa gestão tão maravilhosa. Parabéns para todos nós torcedores. É um orgulho muito enorme para mim, presidente da Crefisa/FAM, patrocinadora do Palmeiras e torcedora, fazer parte dessa trajetória tão vitoriosa. Gente, é para isso que a gente trabalha e estamos juntos. Juntos, somos imbatíveis. Mais uma vez podemos gritar somos campeões. Eu não canso de dizer: patrocínio forte faz um time forte e vencedor”, falou.