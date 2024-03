Leila Pereira e Júlio Casares se reúnem para discutir crise entre Palmeiras e São Paulo

Times vivem clima de tensão após clássico disputado no último final de semana; três lances polêmicos marcaram a partida e desencadearam em discussões

Anderson Lira/Ag. Estado Leila Pereira e Julio Casares na final da Supercopa



Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Júlio Casares, presidente do São Paulo, se reuniram na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF) para discutir a crise entre os clubes, desencadeada pelo jogo de domingo, 7, em que o tricolor paulista afirma que a arbitragem favoreceu os alviverdes no empate em 1 a 1. Esse episódio gerou altas confusões, com o São Paulo e sete jogadores tendo sido denunciados pelo Tribunal de Justiça Desportiva. Leila, que definiu a situação como um “ataque histérico”, chegou a cobrar desculpas públicas do presidente do São Paulo, Júlio Casares, para evitar que episódios semelhantes se repitam.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O encontro, realizado a convite do presidente da FPF, Reinaldo Carneiro Bastos, teve como objetivo selar a paz e evitar novos conflitos antes dos próximos clássicos. A reunião foi mantida em sigilo e ocorreu de forma cordial, com a perspectiva de que casos de ofensas entre dirigentes ou contra treinadores não se repitam. Uma mudança prática foi definida: a FPF terá participação na organização dos próximos jogos entre Palmeiras e São Paulo, visando evitar novas brigas como a ocorrida recentemente.

A entidade que comanda o futebol paulista terá um papel ativo nas conversas entre os clubes antes dos clássicos, buscando evitar situações como a recusa do São Paulo em ceder a sala de entrevistas para o treinador do Palmeiras. Essa atitude resultou em uma multa administrativa para o clube tricolor.

*Reportagem produzida com auxílio de IA