Atacante André Silva é o novo reforço do São Paulo: ‘Clube que sempre quis jogar’

Jogador assinou com o tricolor paulista até 2027, e virá mais uma opção para reforçar a parte ofensiva do time de Thiago Carpini

MIGUEL RIOPA / AFP Atacante brasileiro nº 07 do Vitória Guimarães, André Silva, comemora o gol de pênalti durante a partida de futebol da Liga Portuguesa entre o Vitória Guimarães SC e o FC Porto, no estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, no dia 11 de novembro



O São Paulo anunciou oficialmente nesta terça-feira, a contratação do atacante André Silva, de 26 anos, que estava atuando no Vitória de Guimarães, de Portugal, e deu a Thiago Carpini mais uma opção na parte ofensiva do time. O jogador assinou contrato com o clube até o final de 2027. “O André Silva é um jovem talento brasileiro. Nosso departamento de estatística nos apresentou dados importantes, e a comissão técnica também avaliou de forma positiva esse reforço para o nosso elenco”, afirmou o presidente Julio Casares. André Silva era alvo de outros clubes, como o Botafogo, mas revelou que escolheu o tricolor paulista porque sempre sonho em jogar nele.

“Agradeço pelo momento que estou vivendo, porque o São Paulo é o clube que eu sempre quis jogar”, afirmou. “O São Paulo é um clube histórico. O torcedor pode esperar muita dedicação e empenho. Estou ansioso para ter o primeiro contato com a torcida são-paulina no MorumBis”, festejou o reforço. Com seis gols marcados nos últimos oito jogos pelo time português, o atacante chega ao São Paulo como uma aposta para substituir o argentino Calleri, depois de tentar David e Erison e não ter sucesso.