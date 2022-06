Libertadores: Palmeiras ‘acorda’ no segundo tempo e vence Cerro Porteño pelas oitavas

Rony (2x) e Murilo marcaram os gols da vitória do Verdão, que confirma a vaga às quartas em casa na próxima semana

EFE/Nathalia Aguilar Rony marcou duas vezes para o Palmeiras no segundo tempo do jogo



Dono da melhor campanha da história da fase de grupos, o Palmeiras viajou até o Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, 29, e venceu por 3 a 0. O primeiro tempo foi sonolento, nenhuma finalização no gol e muita troca de passe. O principal momento foi lance de Rony, aos 41 minutos, mas estava impedido. Na volta do intervalo, o jogo melhorou. O Cerro começou a aparecer mais na área e o Palmeiras mostrou mais vontade. Aos 13 minutos, Jean fez uma grande defesa em chute a queima-roupa de Danilo. Dois minutos depois, Rony aproveitou cruzamento de Scarpa e, de peixinho, abriu o placar. Aos 23, Rony fez mais um, o lance foi revisado e confirmado pelo VAR. Aos 42, Murilo fechou o placar em 3 a 0. O jogo de volta acontece na próxima quarta-feira, no Allianz Parque.