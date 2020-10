Luxa exalta trabalho no Palmeiras: ‘Ganhamos Paulista, Florida Cup e lideramos a Liberta’

O treinador afirmou que foi responsável por ‘reconstruir’ o time alviverde

Cesar Greco/Agência Palmeiras Luxemburgo foi demitido após uma sequência negativa no Brasileiro



O treinador Vanderlei Luxemburgo foi demitido pelo Palmeiras após somar a terceira derrota consecutiva diante do Coritiba, na última quarta-feira, 14, em confronto válido pelo Campeonato Brasileiro. Durante a madrugada desta quinta, o técnico tratou de se despedir dos torcedores alviverdes e publicou um vídeo em suas redes sociais. Nele, o experiente comandante faz um balanço positivo de sua quinta passagem pelo clube, afirmando que foi capaz de “reconstruir” o time. “Boa noite a todos palmeirenses, aqueles que me apoiaram e aqueles que me criticaram. São todos palmeirenses, gosto muito do Palmeiras. Dizer que o convite que o Palmeiras me fez foi para fazer uma reconstrução. Reconstruí em um processo que precisava ser remodelado. Me propus, e o êxito foi alcançado”, disse.

Para justificar o seu ponto de vista, Luxemburgo lembrou dos títulos do Paulistão e também da Florida Cup, torneio amistoso realizado nos Estados Unidos, no começo de 2020. Além disso, o técnico exaltou a atual campanha do Palmeiras na Libertadores – o time é o líder da sua chave e já tem vaga assegurada nas oitavas de final. “Fomos campeões paulistas, da Florida Cup, lideramos a Libertadores. Falta um jogo para ser líder geral. Estávamos no Brasileiro brigando na parte de cima e três derrotas foi tomada a decisão de me mandar embora. Faz parte do futebol. Queria agradecer aos jogadores, aos dirigentes, aos parceiros que estiveram comigo lá, e agradecer ao Palmeiras por ter me convidado pela quinta vez de estar no Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês”, completou.

Luxa foi anunciado como novo técnico do Verdão no final do ano passado, substituindo Mano Menezes no cargo. Sob a batuta do treinador, o Palmeiras realizou 36 partidas oficiais, contabilizando 18 vitórias, 13 empates e 5 derrotas. Atualmente, a equipe palmeirense é a sétima colocada do nacional, com nove pontos a menos que o líder Atlético-MG. Enquanto não define o seu novo técnico, o time será comandado pelo auxiliar Andrey Lopes.