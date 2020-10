Após 3ª derrota consecutiva, Vanderlei Luxemburgo deixa o Palmeiras

Informação foi confirmada pelo comentarista da Jovem Pan, Marcio Spimpolo; Luxemburgo foi técnico do time durante 37 jogos, com 18 vitórias, 14 empates e cinco derrotas na temporada

Reprodução Vanderlei Luxemburgo



Vanderlei Luxemburgo deixou o Palmeiras nesta quarta-feira, 14, após perder os últimos três jogos do Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada pelo comentarista da Jovem Pan, Marcio Spimpolo. Luxemburgo foi técnico do time durante 37 jogos, com 18 vitórias, 14 empates e cinco derrotas na temporada. O último jogo do Palmeiras foi contra o Coritiba nesta tarde, quando perdeu por 3 a 1, no Allianz Parque, aumentando a pressão sob Luxemburgo. Ele assumiu o comando da equipe em dezembro de 2019 e havia assinado um contrato de dois anos, até dezembro de 2021, com o clube alviverde.

Esta foi a quarta passagem do treinador no Palmeiras. Anteriormente, entre 1993 a 1995, 1996 a 1997 e 2009 a 2009, Luxemburgo faturou sete títulos, sendo dois Brasileiros, quatro Paulistas e um Rio-São Paulo. No ano passado, o time alviverde teve dois técnicos: Mano Menezes e Felipão. O primeiro foi demitido em dezembro do ano passado, minutos após a derrota do time alviverde para o Flamengo por 3 a 1, no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Curiosamente, foi em uma situação muito parecida com essa que o Palmeiras perdeu o seu outro comandante na temporada: em 2 de setembro de 2019, Felipão foi demitido após a derrota do Verdão por 3 a 0 para o Flamengo, no Maracanã, em jogo válido pelo primeiro turno da competição nacional.