Luxa valoriza vitória do Palmeiras sobre o Tigre: ‘Tivemos o controle do jogo’

Nayra Halm/Estadão Conteúdo Luxemburgo é o atual treinador do Palmeiras



O Palmeiras começou a Libertadores 2020 com o pé direito ao bater o Tigre por 2 a 0, na noite da última quarta-feira (4), fora de casa, na Argentina. Em entrevista coletiva após a partida, Vanderlei Luxemburgo exaltou o resultado obtido no estádio do adversário e aprovou o rendimento de seus comandados.

“Jogo duro, mas tínhamos o controle mesmo com o Tigre tendo espaço para atacar. Meu goleiro não fez uma grande defesa. O Tigre chegava, mas não chegava contundente. Tivemos um controle sobre o número 10 deles. A velocidade do número 7, sabíamos que ele puxava no facão”, disse o treinador.

“Foi uma partida em que o Palmeiras sabia exatamente o que o Tigre podia fazer. Uma coisa de que não gostei muito foi a entrada no nosso lado direito. Foi uma situação perigosa. De resto, acho que tivemos o controle do jogo”, completou.

O Verdão saiu na frente com belo gol anotado por Luiz Adriano. No segundo tempo, com um homem a mais em campo, o time definiu o placar com Willian, que acertou lindo chute no ângulo do goleiro.

“Excelente. É difícil ganhar aqui. Sabíamos que íamos encontrar um jogo difícil. Você tem Boca, River, equipes que estão acostumadas a chegar. Queremos ser um dos candidatos, mas vamos enfrentar times muito fortes. Estamos preparados. Não fizemos aquela partida fantástica. Alguns jogadores jovens, primeira vez do (Gabriel) Menino em competição internacional, sente um pouco. Mas gostei da equipe”, analisou Luxemburgo.

Com o triunfo, o Palmeiras lidera o Grupo B ao lado do Guaraní do Paraguai, que ganhou do Bolívar também por 2 a 0, na noite de ontem.

Agora, o Alviverde dá uma pausa na Libertadores para focar no Campeonato Paulista. No sábado (7), a equipe recebe a Ferroviária, no Allianz Parque, em embate válido pela nona rodada.