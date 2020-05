Luxemburgo sobre retorno do futebol no Brasil: ‘Estão forçando uma situação’

Reprodução Vanderlei Luxemburgo é o treinador do Palmeiras



O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, voltou a afirmar que o futebol ainda não deve voltar a ser disputado no Brasil enquanto a situação com a pandemia de coronavírus seguir piorando. O treinador alviverde contestou a fala do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, que disse que o esporte deveria ser exemplo ao seguir protocolos de segurança. Luxemburgo citou até mesmo a possibilidade de um jogador que comanda ter sido infectado em um caso assintomático.

“No futebol, as pessoas estão forçando uma situação para o futebol servir de exemplo. Exemplo de quê? Estão morrendo mil e poucas pessoas por dia, vai servir de exemplo de quê? De nada. Tem que servir exemplo de coisa positiva. Não pode ter privilégios para A, B ou C, de voltar no Sul, mas não voltar em Norte, Nordeste, Sudeste… Ou é para todos ou não é para todos, porque todos teremos prejuízo”, afirmou Luxemburgo durante entrevista à Rádio Bandeirantes.

“O que me preocupa, com experiência e vivência que tenho, vendo política e coisas que acontecem, não tenho dúvida de que 80% da população brasileira vai contrair o vírus, porque ele continua se espalhando. Não tenho dúvida de que tem jogador meu que está com o vírus, foi assintomático, não sentiu nada e já está imune. Quando voltarmos, com 100% de certeza, muitos serão contaminados E como vamos fazer?”, questionou o treinador alviverde.

No Brasil, o Campeonato Carioca parece ser o mais próximo de retornar, com a aprovação do governo e da prefeitura, além do apoio de Flamengo e Vasco. Já Botafogo e Fluminense se opõem ferrenhamente à volta do torneio. Em São Paulo, clubes e federação concordam que ainda não é hora de retomar o futebol.

Luxemburgo afirmou que é necessário ter mais certeza da segurança antes da volta do futebol. “É obrigação ter um estudo melhor apurado para que, não só o futebol, mas todos os setores voltem. As pessoas serão contaminadas, não tem como, o vírus está aí em tudo quanto é canto. O futebol vai voltar, mas o que tem que ser feito para minimizar a contaminação? Tem muita gente parada, poderiam tomar decisões importantes para a volta ao trabalho, em todos os conjuntos, não ser em uma realidade tão complicada”, opinou o treinador.

O Palmeiras tem passado um cronograma de treinamentos para os atletas realizarem em casa, assistidos pela comissão técnica. O clube já comprou testes de Covid-19 para estar preparado para quando os treinos puderem ser realizados presencialmente, mas mantém a postura de esperar a liberação dos órgãos de saúde.

“A ordem do presidente é esperar que os órgãos sanitários que mandam determinem voltar. O Palmeiras já está totalmente organizado. Se voltar amanhã, já tem planejamento, com distanciamento e tudo preparado. Mas precisamos da ordem, e não vejo por que antecipar essa volta. Se o presidente decidir a volta e todos decidirmos que tem que voltar, vamos voltar, sem problema nenhum”, finalizou Luxemburgo.

*Com Estadão Conteúdo