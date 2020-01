Luxemburgo revela que Deyverson e Jean estão fora dos planos: ‘ Vem outra etapa de vida deles’

Cesar Greco/Palmeiras

O técnico Vanderlei Luxemburgo entrou em detalhes sobre a renovação no elenco do Palmeiras para a temporada de 2020. O treinador revelou que Deyverson e Jean, que não viajaram para os Estados Unidos com o restante do elenco, de fato, estão fora dos planos do clube para o decorrer do ano.

“Desde que eu cheguei estava acertado que o Deyverson poderia procurar outro clube. Não aconteceu no dia, foi pensado, sem sacanear o Deyverson. Sem sacanear o Jean, foi comunicado que ele ficaria (no Brasil) e buscaria um novo clube. Isso é normal no futebol”, afirmou ao GloboEsporte.com.

“Foi avisado ao Jean e ao Deyverson profissionalmente, para que eles buscassem outra situação e porque o espaço havia terminado. Agora vem outra etapa de vida deles”, continuou.

Vanderlei Luxemburgo também confirmou a venda de Matheus Fernandes. A notícia sobre o fechamento do negócio já havia sido divulgada na última terça-feira (14), mas agora foi confirmada pelo próprio treinador.

“É muito difícil rejeitar uma proposta do Barcelona, do Real Madrid. Fui falar para ele “rapaz, se eu puder falar para você é que se quiser ir que vá, porque ninguém rejeita uma proposta do Barcelona. Mas se você não for, eu quero você aqui”. Conversei com ele nesse sentido”, explicou Luxa.

O treinador não descartou que o Palmeiras vá ao mercado para reforçar o elenco. O Verdão ainda não anunciou nenhuma contratação para a próxima temporada.

“Contratou? Vamos anunciar. Vendemos? O Matheus foi negociado. Comunicaram e tirei o jogador. Tem uma possibilidade do Scarpa, todo mundo sabe… também não treinou”, finalizou.