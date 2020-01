Palmeiras encaminha venda de Matheus Fernandes para o Barcelona

Agência Palmeiras/Divulgação Matheus Fernandes



O Palmeiras acerta os últimos detalhes da transferência de Matheus Fernandes para o Barcelona. A informação foi dada inicialmente pelo jornalista Paulo Vinicius Coelho.

O Barcelona inicialmente pagará 7 milhões de euros (R$ 32 milhões) ao Palmeiras pelo volante Matheus Fernandes, segundo o GloboEsporte.com. O valor do negócio final pode chegar a 10 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões) caso o jovem atinga todas as metas estabelecidas pelo clube catalão. A direção do Verdão já teria dado o aval para finalizar o negócio.

Matheus Fernandes vinha treinando no time titular escalado por Vanderlei Luxemburgo nos últimos dias ao lado de Bruno Henrique. Com o avanço das negociações, o volante foi substituído no treinamento desta terça-feira (14) pelo jovem Patrick de Paulo.