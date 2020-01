Luxermburgo esboça Palmeiras para estrear no Paulistão com garoto no meio

Cesar Greco/Ag Palmeiras/Divulgação O técnico Vanderlei Luxemburgo conversa com o elenco durante treinamento na Academia de Futebol



O técnico Vanderlei Luxemburgo fez o primeiro treino nesta semana visando a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira (22), às 19h15 (de Brasília), contra o Ituano. A principal novidade foi a entrada do volante Ramires no lugar de Bruno Henrique, que teve uma lesão detectada no adutor da coxa direita.

O time treinado por Vanderlei Luxemburgo foi similar ao que começou as partidas durante o torneio de preparação nos Estados Unidos. O Palmeiras deve começar a temporada com: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Gustavo Gómez e Victor Luis; Gabriel Menino, Ramires e Lucas Lima; Dudu, Raphael Veiga e Luiz Adriano.

Para quem esperava a entrada de outros jovens no time titular, vai ter que aguardar um pouco mais. Luxemburgo escolheu um time mais experiente para começar o ano. A exceção de Gabriel Menino, a garotada da base que subiu nesta temporada vai começar no banco de reservas.