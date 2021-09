Athletico estende parceria e terá todos os jogos em casa transmitidos pela Jovem Pan

Daqui até o fim do Campeonato Brasileiro serão 11 jogos do time com imagens; para acompanhar a esses jogos é muito simples, basta se tornar membro e não apenas inscrito do canal

CARLOS MARTINI/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Furacão e a Jovem Pan estenderam acordo para a transmissão dos jogos do time paranaense em casa



A Jovem Pan segue inovando e fazendo história no futebol. Depois de uma histórica transmissão entre Athletico Paranaense e Corinthians, direto da Arena da Baixada, com narração de Nilson César e comentários de Vampeta, o Furacão e a Jovem Pan estenderam acordo para a transmissão dos jogos do time paranaense em casa. Daqui até o fim do Campeonato Brasileiro serão 11 jogos do Athletico com imagens. Os jogos com a cobertura da Jovem Pan serão do time com os seguintes adversários: Sport, Juventude, Grêmio, Bahia, Fluminense, Santos, Ceará, Atlético Mineiro, Cuiabá, Palmeiras e Flamengo. Para acompanhar a esses jogos é muito simples, basta se tornar membro e não apenas inscrito do canal Jovem Pan Esportes. O assinante pagará o valor de R$ 24,99 por mês para ter acesso a essa sequência completa de jogos e conteúdos exclusivos. Vale lembrar que o plano de R$ 7,99 que foi necessário assinar para assistir Athletico e Corinthians também seguirá ao vivo.

*Com informações do repórter Caíque Silva