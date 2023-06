Marcos, ídolo do Palmeiras, lamenta inelegibilidade de Bolsonaro: ‘Triste, porém vivo’

Campeão da Libertadores de 1999 decidiu se manifestar sobre o julgamento do TSE

Montagem sobre fotos/Reprodução/Instagram/@marcosgoleiro_12/RENATO S. CERQUEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Marcos lamentou a inelegibilidade de Bolsonaro



Um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, o ex-goleiro Marcos lamentou o resultado da votação feita pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que culminou na inelegibilidade de Jair Bolsonaro (PL) até 2030. Através de sua conta no Instagram, o ex-jogador demonstrou tristeza, mas também decidiu animar os apoiadores do ex-presidente da República. ” Calma lá, amigos. Tristes, porém vivos”, escreveu o campeão da Libertadores de 1999 com o Verdão. Na publicação, Marcos postou uma foto de Bolsonaro durante uma motociata. Ao longo dos últimos anos, o antigo arqueiro do Alviverde se notabilizou por criticar os partidos de esquerda e defender o antigo chefe do Executivo. No julgamento encerrado nesta sexta-feira, 30, quatro ministros acompanharam o voto do ministro relator, o corregedor-geral eleitoral Benedito Gonçalves, que se manifestou pela condenação de Bolsonaro por abuso de poder político: Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes. Os magistrados da Corte Eleitoral entenderam que, sob as prerrogativas de presidente da República, o político fez uso da estrutura do Estado para promover uma campanha eleitoral antecipada em 2022. Kassio Nunes Marques e Raul Araújo divergiram de Gonçalves e foram os únicos votos favoráveis à absolvição.