Marcos Rocha sofre lesão e desfalca Palmeiras em clássico contra o Corinthians 

Clássico está marcado para este sábado, 29, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Brasileirão

César Greco/Agência Palmeiras/Divulgação Marcos Rocha vai desfalcar o Palmeiras contra o Corinthians



O treinador Abel Ferreira, do Palmeiras, terá um desfalque importante para o clássico diante do Corinthians, marcado para este sábado 29, no Allianz Parque, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Trata-se do lateral direito Marcos Rocha, que foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa esquerda e já deu início ao tratamento. De acordo com o Verdão, o ala sofreu uma pancada no duelo diante do Tombense, pela Copa do Brasil. A boa notícia para o técnico palmeirense, por outro lado, tem relação com o meio-campista Raphael Veiga. Em processo de transição física, o armador treinou normalmente e não deve ser problema para o Dérbi. Com 4 pontos, a equipe palestrina está na quarta posição da tabela. O rival alvinegro, por sua vez, soma 3 e está no 14º lugar.