Matheus Fernandes, do Palmeiras, é sondado pelo Barcelona, diz site

Palmeiras/ Divulgação Zé Rafael e Matheus Fernandes



Matheus Fernandes teve poucas oportunidades no time do Palmeiras durante as passagens de Felipão e Mano Menezes, na última temporada. Depois das demissões dos medalhões, o jovem volante terminou o ano como titular do time de Andrey Lopes. Apesar do pouco espaço, o jogador de 21 anos despertou o interesse do Barcelona, segundo o GloboEsporte.com.

O site afirma que o Barcelona entrou em contato com o Palmeiras para entender a situação de Matheus Fernandes. O volante tem contrato com o Verdão até o fim de 2023. Essa não foi a primeira vez que o Barça sondou o jogador. O interesse inicial começou em 2017, quando o jogador ainda atuava pelo Botafogo.

Matheus Fernandes foi comprado pelo Palmeira no início da temporada passada por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 15,5 milhões, na cotação da época).