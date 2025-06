Messi faz golaço de falta e leva Inter Miami à virada contra o Porto no Mundial de Clubes

Equipe americana chegou aos mesmos quatro pontos do Palmeiras, mas fica atrás no saldo de gols; definição do Grupo A será na segunda-feira (23)

Erik S. Lesser/EFE/EPA Lionel Messi, do Inter Miami, comemora com companheiros de equipe após marcar gol durante a partida contra o Porto



Com um gol de falta de Lionel Messi no segundo tempo, o Inter Miami venceu o Porto por 2 a 1, de virada, na tarde desta quinta-feira (19), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pela segunda rodada da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Com o resultado, a equipe norte-americana chegou a quatro pontos e segue na briga por uma vaga nas oitavas de final. O Grupo A tem o Palmeiras na liderança, também com quatro pontos, mas com melhor saldo de gols. Porto e Al Ahly somam um cada. As duas vagas da chave serão definidas na próxima segunda-feira (23), às 22h (horário de Brasília), com duas partidas simultâneas: Inter x Palmeiras, em Miami, e Porto x Al Ahly, em Nova York.

O Inter Miami começou o jogo com intensidade, mas foi o Porto quem abriu o placar. Após revisão do VAR, o árbitro assinalou pênalti de Allen em João Mário, e Samu converteu a cobrança aos sete minutos do primeiro tempo. O time português recuou após o gol, e o time americano passou a pressionar. Messi criou boas chances, mas o empate não veio antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Inter empatou logo aos dois minutos, com Telasco Segovia, que completou de primeira o cruzamento de Marcelo Weigandt. Pouco depois, Messi sofreu falta na meia-lua e ele mesmo cobrou, com precisão, no ângulo esquerdo do goleiro Cláudio Ramos. O golaço definiu o placar em 2 a 1.

O Porto tentou reagir na reta final, mas parou na defesa do Inter Miami e no goleiro Ustari. Nos acréscimos, Messi ainda teve chance de ampliar. Após a partida, o craque argentino comemorou a vitória: “É uma alegria muito grande pelo esforço da equipe. Ganhamos de uma equipe tradicional, poderíamos ter vencido no primeiro jogo. É uma vitória muito importante para nós. Vamos desfrutar”.

