Palmeiras supera o Al Ahly, conquista a primeira vitória no Mundial de Clubes e sonha com a liderança

Após primeiro tempo equilibrado, Verdão deslanchou na segunda etapa com um gol contra e outro e Flaco López; partida ficou quase uma hora paralisada devido a um alerta climático

André Durão/Enquadrar/Estadão Conteúdo Flaco López celebra após marcar o segundo gol do Palmeiras sobre o Al Ahly na segunda rodada do Mundial



O Palmeiras conseguiu nesta quinta-feira (19) sua primeira vitória no Mundial de Clubes da Fifa, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Com o placar de 2 a 0 sobre o Al Ahly, do Egito, o time de Abel Ferreira encaminhou sua classificação para as oitavas de final e tentará, na última rodada, frente ao Inter Miami, garantir a primeira colocação do grupo. Terminar o Grupo A na liderança é essencial para escapar de um provável duelo com o poderoso Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa. Os gols do Verdão foram marcados no segundo tempo, após uma primeira etapa equilibrada, em que os egípcios ficaram com a bola e se mostraram perigosos. Na volta do intervalo, o Palmeiras saiu na frente com gol contra de Abou Ali, após cobrança de falta na área. Em contragolpe de manual, Flaco López definiu o jogo aos 14 minutos. O confronto ainda ficou quase uma hora paralisado devido a um alerta climático. Quando voltou, o Alviverde recuou, marcou bem e não passou por nenhum apuro até o apito final.

Por que o Palmeiras venceu o Al Ahly?

O time egípcio teve a posse de bola no primeiro tempo, mas falhou na pontaria e, sobretudo, nas escolhas de decisões

Mesmo nos momentos de superioridade do Al Ahly, o Verdão se comportou bem e levou perigo no contragolpe

O gol contra no começo do primeiro tempo fez o conjunto africano esmorecer

O Verdão é mortal nos contragolpes e os teve à disposição após abrir o placar — como mostrou o gol de Flaco

O Al Ahly caiu drasticamente na parte física após a etapa inicial

Os gols

Abou Ali, para o Palmeiras (contra), aos 4′ do segundo tempo, de cabeça

Flaco López, do Palmeiras, aos 19′ do segundo tempo, em contra-ataque

Próximos jogos