Valdir Joaquim de Moraes, ex-goleiro do Palmeiras, morre aos 88 anos

Divulgação/Palmeiras Ex-atleta estava com saúde debilitada desde AVC sofrido em 2016



O ex-goleiro Valdir Joaquim de Moraes morreu no início da tarde deste sábado (11), aos 88 anos, em Porto Alegre (RS). Considerado ídolo do Palmeiras, onde jogou entre 1958 e 1968, o clube lamentou a morte de Moraes em seu site oficial.

“É com muito pesar que a Sociedade Esportiva Palmeiras informa o falecimento de Valdir Joaquim de Morais e manifesta condolências aos amigos e familiares do eterno goleiro do Verdão”, diz o comunicado.

O ex-atleta estava internado na emergência do Hospital Moinhos de Vento desde a madrugada da última terça-feira (7), após passar mal. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos.

Moraes estava com a saúde debilitada desde 2016, quando sofreu um AVC. No ano seguinte, ele fraturou o fêmur e passou a ficar de cama. Seu estado se agravou nos últimos meses e, segundo a nota do Palmeiras, ficou mais crítico nas últimas semanas.

O corpo do ídolo palmeirense será velado no Cemitério ‘São Miguel e Almas’, neste domingo (12), das 08h30 às 16h e, em seguida, será cremado. Ele deixa esposa, dois filhos, dois netos e cinco bisnetos.