Muller diz que não conhece jogadores do Palmeiras: ‘Não sei como jogam’

O jogador do Bayern de Munique ainda falou sobre o foco do time no Mundial de Clubes da Fifa

FILIP SINGER / EFE Muller durante partida do Bayern no Campeonato Alemão



Thomas Muller, do Bayern de Munique, falou sobre a participação do time no Mundial de Clubes da Fifa, que está acontecendo no Catar. Antes da estreia do Gigante da Baviera diante do Al Ahly, em partida válida pela semifinal, marcada para a próxima segunda-feira, 8, o atacante já foi questionado sobre o Palmeiras, possível adversário na decisão do torneio. De acordo com o atleta, ele conhece o clube brasileiro, mas não os jogadores ou como eles atuam.

“Eu conheço o Palmeiras, o clube, mas não conheço cada jogador, ou como jogam, a situação no Campeonato Brasileiro. Essas informações nós vamos ter nos próximos dias”, disse Muller, que tem mais de dez anos no Bayern de Munique, em entrevista à TV Globo, nesta sexta-feira, 5.

Se ganhar a partida contra o time egípcio, o Bayern enfrentará o vencedor de Palmeiras x Tigres (México), jogo que acontece no domingo, 7. De acordo com Muller, o time alemão está focado no título. “O Mundial de Clubes e a Liga dos Campeões da Uefa são um pouco conectados, na nossa opinião, e, quando você ganha a Champions, você tem a chance de ganhar o Mundial. Queremos alcançar essa meta, vamos em busca do título mundial. Nós queremos ter a chance de completar nossa coleção de troféus na temporada”, arrematou.