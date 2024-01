Novo reforço do Palmeiras, Bruno Rodrigues cutuca o São Paulo e relembra infância difícil: ‘Poderia estar num caixão’

Atacante de 26 anos, contratado após se destacar pelo Cruzeiro, foi apresentado nesta sexta-feira na Academia de Futebol

Cesar Greco/Palmeiras Bruno Rodrigues é apresentado no Palmeiras ao lado da presidete Leila Pereira



O atacante Bruno Rodrigues, contratado pelo Palmeiras após se destacar no Cruzeiro no ano passado, foi apresentado nesta sexta-feira na Academia de Futebol. Em emocionante relato, o jogador de 26 anos relembrou sua infância difícil em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte, e sua passagem frustrada pelo Sã Paulo, um dos maiores rivais do Verdão. “Passa um filme na minha cabeça por tudo que eu vivi. Só gratidão e é o mínimo que posso fazer. Se eu puder, vou fazer pelas pessoas que se doaram por mim, sabia que eu tinha potencial. Às vezes eu não queria jogar mais futebol, e o Leandro [Nobre] ali no meu pé. Minha história de vida é complicada, e tudo que estou vivendo aqui hoje eu tenho que agradecer ele, a Deus e minhas pernas também”, disse. Nobre é um dos empresários de Rodrigues e voltou a ser citado em outro trecho da entrevista coletiva. “Se ele [Leandro] não estivesse aqui, eu talvez estaria em um caixão. Era um garoto de favela. Não sei o que seria de mim. Agradecer à minha mãe e ao meu pai pelos conselhos. Quando você é jovem, acha que é dono da razão, mas não é assim. Tenho que agradecer a Deus por tudo que estou vivendo. E essa oportunidade no Palmeiras vou agarrar como se fosse a última da minha vida.”

Bruno também se mostrou feliz por reencontrar seu amigo Breno Lopes. Os dois jogaram juntos no Joinville, em 2017, em um momento difícil para o clube, com atrasos salariais e uma crise política intensa. Agora, eles têm a oportunidade de construir uma história juntos em condições melhores. O novo reforço expressou sua alegria ao ver Breno marcar um gol na final da Libertadores e está animado para construir uma história no Palmeiras ao lado dele. Embora Bruno Rodrigues chegue ao Alviverde para competir por posição com Breno Lopes, há a possibilidade de que eles joguem juntos, já que ambos conseguem desempenhar diferentes funções no setor ofensivo. A versatilidade do novo contratado foi destacada pela presidente do clube, Leila Pereira, durante a apresentação. Ela elogiou o jogador por atuar em diferentes posições do ataque e demonstrou sua confiança de que ele contribuirá para a trajetória vitoriosa do Palmeiras.

Antes de se juntar ao Cruzeiro, Bruno Rodrigues teve uma passagem pelo São Paulo em 2021, quando estava emprestado pelo Tombense. No entanto, ele teve poucas oportunidades de mostrar seu potencial no clube tricolor e acabou indo jogar no Famalicão, de Portugal, antes de ser contratado pelo Cruzeiro. Agora, ele vê sua chegada ao Palmeiras como uma oportunidade de virar a página. “Agora estou no maior campeão do Brasil”, disse o atleta, em claro recado para o ex-clube.