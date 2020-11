O Palmeiras ‘humilhou’ o Atlético-MG no Allianz Parque; assista ao debate da JP

Confira o que os especialistas do Grupo Jovem Pan falaram sobre a vitória do Verdão sobre o Galo

O Palmeiras deixou uma excelente primeira impressão para o português Abel Ferreira, treinador-recém-contratado pelo clube. Sob os olhares do português, o Verdão aplicou um 3 a 0 no Atlético-MG, na última segunda-feira, no Allianz Parque, e colou no pelotão de cima no Campeonato Brasileiro. No programa Papo de Setorista, do Grupo Jovem Pan, o narrador Gabriel Dias afirmou que o time paulista “humilhou” o rival, frisando que a vitória foi acachapante. O comentarista Bruno Prado, então, concordou e opinou que o Palestra “atropelou” o Galo.

“O Palmeiras venceu por 3 a 0. Foi uma atuação impressionante! O Palmeiras atropelou o Atlético-MG, que é comandado por Jorge Sampaoli. Foi uma apresentação que há muito tempo a gente não via. E, quando as pessoas fazem as críticas do Palmeiras com ou sem Luxemburgo, você vê uma mudança muito drástica no comportamento do time. O Palmeiras não somente atropelou, como também humilhou o Atlético-MG no Allianz Parque. Foi uma humilhação”, disse Gabriel Dias.

Comandado pelo interino Andrey Lopes, também conhecido como “Cebola”, o Palmeiras venceu com gols de Raphael Veiga, Rony e Wesley. Para Bruno Prado, “Os gols mostram bem as propostas do Palmeiras em cada tempo. Na etapa inicial, um Palmeiras que pressionou o adversário, para roubar a bola no campo do Atlético-MG. Já no segundo tempo, já era esperado que o Atlético-MG atacasse. E o Palmeiras foi muito bem nos contra-ataques. As duas estratégias foram bem executadas”, complementou.

