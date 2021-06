Palmeiras afasta meio-campista Lucas Lima, flagrado em festa clandestina

Em comunicado, o clube alviverde informou que o jogador ficará afastado pelo ‘prazo que o Departamento de Futebol entender necessário’

Palmeiras/ Divulgação Lucas Lima foi afastado do Palmeiras após ser flagrado em festa clandestina



O Palmeiras anunciou na manhã desta sexta-feira, 18, que afastou o meio-campista Lucas Lima, que foi flagrado por torcedores do Alviverde em uma festa clandestina. Em comunicado disparado nas redes sociais, o clube informou que o jogador ficará afastado por período indeterminado. “O atleta Lucas Lima ficará afastado das atividades no Palmeiras pelo prazo que o Departamento de Futebol entender necessário. O clube tomará as medidas administrativas cabíveis, como sempre fez em casos de quebra de protocolo de saúde”, comunicou.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, Lucas Lima é flagrado saindo de uma festa e sendo xingado por membros de uma torcida organizada do Verdão, que pediram a sua saída. Nas imagens, o jogador do Alviverde não estava utilizando máscara de proteção contra o novo coronavírus. Durante o incidente, os torcedores do Palmeiras cobraram Lucas Lima. “Tá achando que é fácil, né?”, disse parte do grupo, enquanto ele entrava em um carro para ir embora do local. O meio-campista, em alguns momentos, chegou a pedir desculpas. “Eu errei, eu errei. Perdão”, falou o atleta, visivelmente incomodado. Vale lembrar que aglomerações estão proibidas em todo Estado de São Paulo durante a pandemia. Nesta semana, em Assunção, no Paraguai, os jogadores do Alviverde paulista foram vacinados contra a Covid-19, em ação envolvendo o clube e os imunizantes oferecidos pela Conmebol. No último final de semana, dois funcionários do Palmeiras morreram devido às complicações da doença: o podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano de Oliveira.

