Palmeiras anuncia a contratação do meia-atacante Felipe Anderson, campeão olímpico com o Brasil em 2016

Jogador, que completou 31 anos nesta segunda-feira, foi revelado pelo Santos e fez sucesso na Europa com a camisa da Lazio

MAURIZIO BRAMBATTI/EFE /EPA O meia Felipe Anderson comemora gol marcado pela Lazio na partida contra a Salernitana



O Palmeiras anunciou nesta segunda-feira (15) a contratação do meia-atacante Felipe Anderson, jogador com 11 temporadas de experiência no futebol europeu. Ele atua atualmente pela Lazio, da Itália, e se juntará ao time alviverde em julho, após a abertura da janela de transferências internacionais. O jogador, que completou 31 anos hoje, já assinou um pré-contrato, e seu vínculo com o Verdão começará em 1º de julho, sendo válido até 31 de dezembro de 2026. Felipe começou sua carreira no Santos, em 2010, aos 17 anos, destacando-se em 2012 com seis gols e oito assistências em 41 jogos. No Peixe, fez parte do elenco bicampeão paulista em 2011 e 2012, da Copa Libertadores de 2011 e da Recopa Sul-Americana de 2012, ao lado de Neymar e Paulo Henrique Ganso.

Natural de Brasília, o jogador chamou a atenção da Lazio em 2013 e se tornou titular na temporada seguinte, destacando-se com 11 gols e 10 assistências. Sua passagem pelo clube italiano o levou a ser convocado para a seleção brasileira e conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Após ser vendido para o West Ham, na Inglaterra, e uma breve passagem pelo Porto, em Portugal, Felipe Anderson retornou à Lazio em 2021. Até o momento, acumula 319 jogos pelo clube italiano, com 58 gols, 63 assistências e um título da Supertaça da Itália na temporada 2017/18. Recentemente, o jogador bateu o recorde de partidas consecutivas pelo clube de Roma, somando 144 jogos consecutivos, superando a antiga marca de 124 jogos de Alfredo Monza.

Veja as publicações do Palmeiras sobre o novo reforço:

Onze temporadas seguidas no futebol europeu com assistências, dribles e golaços! Bora ver as skills do meu novo meia e deixar uma mensagem de boas-vindas pra ele aqui, família 👇😉 AVANTI, Felipe Anderson! 💚#AvantiPalestra pic.twitter.com/9NIpi55KyX — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 15, 2024