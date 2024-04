Palmeiras supera o Vitória em Salvador na estreia do Campeonato Brasileiro

Atual bicampeão não exibiu um futebol vistoso no Barradão, mas fez o suficiente para vencer por 1 a 0 na largada do Nacional, com gol de Richard Ríos

MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O volante palmeirense Richard Ríos foi autor do único gol da partida no Barradão



Atual bicampeão brasileiro, o Palmeiras começou com o pé direito a sua luta pelo tri. Em Salvador, no estádio Barradão, o Verdão não apresentou um futebol exuberante, mas fez o suficiente para derrotar o Vitória por 1 a 0, com gol de Richard Ríos aos 20 minutos do primeiro tempo. A vantagem no placar deu à equipe de Abel Ferreira uma certa tranquilidade, que se transformou em preguiça em alguns momentos. Ou falta de atenção, como no lance em que Rony, com o gol aberto, demorou uma eternidade para definir, foi desarmado e desperdiçou a chance de liquidar a partida. Quase custou caro, mas Weverton estava em jornada inspirada e salvou o Verdão. A equipe palestrina volta a campo na quarta-feira, contra o Internacional, no Allianz Parque. Já o Leão baiano só volta a campo no domingo, no clássico Ba-Vi, novamente em casa. O jogo do meio de semana seria contra o Cuiabá, mas foi adiado devido à participação do clube do Centro-Oeste na Copa Verde.