Palmeiras anuncia contratação do atacante Lázaro

Contrato é válido até o final deste ano, com a opção de prorrogação até julho de 2025; jogador foi revelado pelo Flamengo e pertence ao Almería, da Espanha

Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon Lázaro é o novo reforço do Palmeiras para temporada 2024



O Palmeiras anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, 7, a contratação do atacante Lázaro, de 21 anos, por empréstimo. O jogador, que pertence ao Almería, da Espanha, assinou um contrato válido até o final deste ano, com a opção de prorrogação até julho de 2025. Essa é uma das principais apostas do clube paulista para a temporada, visando suprir a falta de novos atacantes no elenco no ano passado. Lázaro expressou sua felicidade em se juntar ao Palmeiras e destacou a estrutura do clube. “Bastante feliz por esse desafio de me integrar à Família Palmeiras. Tenho certeza de que serão bons momentos vividos aqui. Agora é trabalhar para que possamos conquistar muitas coisas nesta temporada”, declarou.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Nada melhor do que chegar agora ao Palmeiras, uma grande equipe, que sempre disputa títulos. Estou bem acompanhado e aos poucos eles vão passando mais do clube para mim”, disse o jogador se referindo a antigos conhecidos, como o jogador Richard Ríos (ex-Flamengo) e Garcia e Fabinho, que conhece desde a época de Seleção de base. O Palmeiras desembolsará cerca de 1 milhão de euros, equivalente a R$ 5,34 milhões, pela contratação de Lázaro. Caso o contrato seja estendido até a metade do próximo ano, o clube terá que pagar mais 500 mil euros (R$ 2,6 milhões). Essa extensão faria sentido para o Palmeiras devido à disputa do Mundial de Clubes, que ocorrerá nos Estados Unidos no meio do próximo ano.

Lázaro já é conhecido da torcida brasileira por ter sido formado na base do Flamengo e por ter tido oportunidades na equipe profissional antes de se transferir para o futebol espanhol. Ele participou da conquista do Brasileirão em 2020 e do Campeonato Carioca em 2021 pelo time carioca. Além disso, foi contratado pelo Almería no mesmo ano. O jogador também se destacou nas equipes de base da seleção brasileira, sendo responsável pelo gol decisivo na final da Copa do Mundo Sub-17 em 2020.

*Reportagem produzida com auxílio de IA