Palmeiras arranca empate com San Lorenzo em sua estreia na Libertadores

Piquerez marcou um belo gol de falta e evitou a derrota do alviverde

Luis ROBAYO / AFP Zagueiro uruguaio do Palmeiras, Joaquin Piquerez (R), comemora após marcar durante a partida de ida da fase de grupos da Copa Libertadores entre o San Lorenzo da Argentina e o Palmeiras do Brasil, no Estádio Pedro Bidegain, em Buenos Aires, em 3 de abril de 2024



Com gol de falta de Piquerez, o Palmeiras arrancou o empate nesta quarta-feira (3) contra o San Lorenzo em sua estreia na Libertadores. Pensando no jogo de domingo (7), contra o Santos, pela final do Paulistão, Abel Ferreira foi para o jogo com time reserva, e foi pressionado pelos donos da casa na primeira etapa da partida, que encontrou espaço nas costas dos laterais e levou perigo ao gol de Weverton. Aos 19 minutos, Romaña, subiu sozinho dentro da área e cabeceou para o fundo do gol, abrindo o placar para o San Lorenzo. Os argentinos tiveram outra chance de marcar, mas pararam em Weverton.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A reação palmeirense só veio após uma bela bicicleta de Rony que se entrasse seria antológica. No segundo tempo, Abel mexeu no time, e pode-se ver a melhora. A equipe passou a chegar mais na área adversária e assuntar os argentinos. De tanto tentar, eles encontraram o gol aos 31 após uma bela cobrança de falta de Piquerez. Flaco López ainda obrigou Altamirano a fazer um milagre aos 41, e Lomba também realizou uma defesa importante já nos acréscimos do empate.