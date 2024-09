Palmeiras atropela o Criciúma, chega à quarta vitória seguida no Brasileirão e segue na perseguição ao Botafogo

Verdão abriu 3 a 0 nos primeiros 18 minutos e fechou goleada de 5 a 0 no segundo tempo; distância para o líder da competição é de três pontos

EVERTON OKUBO/AGÊNCIA F8/ESTADÃO CONTEÚDO Felipe Anderson, do Palmeiras, comemora seu gol, o segundo do Palmeiras na goleada sobre o Criciúma



Com uma atuação avassaladora, o Palmeiras goleou o Criciúma por 5 a 0 neste domingo (15), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu um poderoso recado ao líder Botafogo, que tem três pontos de vantagem sobre a equipe palestrina, vice-líder. O Verdão abriu o placar logo no primeiro minuto de jogo, abriu 3 a 0 com 18 no relógio e ampliou no segundo tempo. Eliminado das copas e focado apenas no Brasileirão, o time comandado por Abel Ferreira soma quatro vitórias consecutivas na competição, credenciando-se como principal perseguidor do Fogão. O Palmeiras tentará a quina no próximo domingo (22), contra o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo dia, o Criciúma recebe o Athletico-PR.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com 48 segundos, o atacante argentino Flaco López já havia marcado um golaço: ele recebeu cruzamento, chapelou de costas o marcador que tentou se antecipar e finalizou sem deixar a bola cair. Aos 15 minutos, Felipe Anderson recebeu cruzamento rasteiro de Marcos Rocha e aumentou a contagem. O terceiro gol saiu apenas três minutos depois, anotado contra por Tobias Figueiredo. O menino de ouro Estevão fez o quarto aos 7 minutos do segundo tempo, após contra-ataque rápido e bem armado. Caio Paulista foi expulo, mas, mesmo com um a menos, o Verdão chegou ao quinto gol, após Raphael Veiga cobrar falta com perfeição.