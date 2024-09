Lamine Yamal comanda goleada do líder Barcelona no Campeonato Espanhol

Time de Hansi Flick chegou a cinco triunfos em cinco jogos, somando 15 pontos e liderando a competição com quatro de vantagem sobre Real Madrid e Villarreal

David Borrat/EFE O atacante Lamine Yamal, de 17 anos, foi o destaque da vitória do Barcelona com dois gols no primeiro tempo



O Barcelona manteve seu início de temporada perfeito no Campeonato Espanhol ao vencer o Girona por 4 a 1 neste domingo (15), fora de casa, pela quinta rodada. Com essa vitória, o time de Hansi Flick chegou a cinco triunfos em cinco jogos, somando 15 pontos e liderando a competição com quatro de vantagem sobre Real Madrid e Villarreal, ambos com 11 pontos. “Estamos nos preparando bem para cada jogo. O momento é bom, mas precisamos seguir focados”, declarou Flick após a partida. O destaque foi o jovem Lamine Yamal, de 17 anos, que marcou dois gols no primeiro tempo. Ele abriu o placar aos 30 minutos, após roubar a bola de David López e bater na saída do goleiro Gazzaniga. Sete minutos depois, ampliou ao aproveitar um rebote na área.

No início do segundo tempo, Dani Olmo marcou o terceiro gol do Barça, com um chute forte após passe de Jules Koundé. Pedri fechou a contagem do Barça aos 19 minutos, após assistência de Marc Casadó. O Girona descontou aos 35 minutos com Christian Stuani. O Barcelona ainda teve a expulsão de Ferrán Torres, aos 38, por um pisão no colombiano Yaser Asprilla, mas o resultado já estava consolidado. Ambos os times agora voltam suas atenções para a Liga dos Campeões. O Girona enfrenta o Paris Saint-Germain na quarta-feira (18), enquanto o Barcelona encara o Monaco na quinta (19). Em outras partidas do domingo, o Celta venceu o Valladolid por 3 a 1 e subiu para a quarta posição. O Athletic Bilbao derrotou o Las Palmas por 3 a 2, mesmo jogando com um a menos desde o início do segundo tempo.

