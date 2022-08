Cuca defende Hulk após atacante ser vaiado no Mineirão

Jogador não faz um gol há quatro partidas; Galo está eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e distante da briga pelo título do Brasileiro

Pedro Souza Atlético - 20//08/2022 O atacante Hulk foi substituído por Sasha durante a partida contra o Goiás, no Mineirão



A torcida do Atlético-MG não está satisfeita com o atacante Hulk, principal jogador do clube na conquista do Brasileirão 2021. Durante a derrota do Galo para o Goiás neste sábado, 20, por 1 a 0, parte da arquibancada do Mineirão vaiou o atacante. Eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores e distante da briga pelo título do Brasileirão — são 13 pontos de diferença para o Palmeiras, o líder, que aumentará a vantagem se vencer o Flamengo neste domingo, 21 —, a equipe mineira está em crise. “Futebol é isso. Quando está nessa fase tem que procurar focar, trabalhar, porque depois as coisas começam a acontecer positivamente. Depois o gol começa a aparecer, as bolas a gente vai aproveitar melhor “, disse Hulk, que não faz um gol há quatro partidas. Já o técnico Cuca saiu em defesa de seu jogador. “Ele é importante demais para nós. Foi ano passado e continua sendo. A gente tem que passar essa confiança a ele. Não é com palavras, é com trabalho. Como todo jogador, existem dias que não vai bem. Existem os companheiros dele para substituí-lo, como foi neste e no último jogo. Mas a tendência é que ele venha recuperar o bom futebol e nos ajude, como ajudou no ano passado.”