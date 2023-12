Palmeiras comemora o título com seus torcedores em São Paulo, provoca Tiquinho Soares e tira sarro do Santos

Após confirmar a conquista do Brasileirão em Minas Gerais, elenco alviverde chegou à Academia de Futebol no início da manhã

FELIPE MARQUES/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Elenco do Palmeiras comemora com a torcida e exibe a taça de dodecacampeão



A manhã desta quinta-feira, 7, foi de comemoração para jogadores e torcedores do Palmeiras em São Paulo. Após retornarem de Minas Gerais, onde conquistaram o 12º título brasileiro, o elenco foi recebido pelos torcedores n Academia de Futebol, por volta das 5h. A festa começou logo após o apito final do árbitro Anderson Daronco no Mineirão, após empate com o Cruzeiro por 1 a 1, e se estendeu até a manhã. A delegação deixou Belo Horizonte ainda na madrugada e desembarcou na capital paulista no início da manhã. Ao chegar à Academia de Futebol, os jogadores foram recepcionados por centenas de torcedores, que fizeram uma grande festa com fogos de artifício. Em cima do trio elétrico — onde em uma faixa lá estendida se lia “maior campeão do Brasil” —, o capitão Gustavo Gómez exibiu o troféu para a massa.

Durante a comemoração, o lateral-esquerdo Vanderlan aproveitou para provocar Tiquinho Soares, centroavante do Botafogo, em cima de um trio elétrico. Além disso, o Santos também foi alvo das provocações dos jogadores palmeirenses, já que a derrota para o Fortaleza, combinada com as vitórias de Bahia e Vasco da Gama, resultou no primeiro rebaixamento da história do Peixe. O título do Palmeiras foi confirmado na última rodada do Brasileirão, com o empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro no Mineirão. Após uma virada impressionante na tabela, o time assumiu a liderança na reta final do campeonato, tirando 14 pontos do líder Botafogo. Agora, os jogadores e torcedores celebram a conquista.

Confira imagens da festa palmeirense em São Paulo